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Житель Новосибирска скрывает от матери сына почти пять лет

 19 апреля, 06:30
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Житель Новосибирска скрывает от матери сына почти пять лет
фото предоставила пресс-служба отдела судебных приставов Новосибирской области

Последний раз родительница видела своего пятилетнего сына Мишу в 2013 году — отец мальчика, несмотря на решение суда и лишение родительских прав, прячет ребёнка.

По словам жительницы Новосибирска, в последний раз она видела своего сына Михаила Колесникова, которому на данный момент уже пять лет, ещё в 2013 году. Её супруг, Александр, фактически лишил её возможности участия в воспитании сына — он злоупотреблял своими родительскими правами.

По решению суда 27 января 2015 года мальчик должен жить с мамой. Однако Александр Колесников намеренно скрывает сына, периодически меняя место жительства. Кроме того, он не отрицает, что желание исключить мать из процесса воспитания возникло у него сразу же после рождения ребёнка. 2 ноября 2017 года его лишили родительских прав в отношении Михаила.

«Гражданин Колесников скрывается от судебных приставов, отказывается исполнить судебный акт и прячет ребёнка в неустановленном месте. Мама Михаила считает, что ему угрожает опасность по ряду причин», — сообщила пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

Из ответов, полученных от ГУ МВД России по Новосибирской области, сотрудники установили, что Александр Колесников находится предположительно в городе Чите Забайкальского края. В марте 2018 года мужчина передвигался по трассе «Улан-Удэ — Чита» и привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, в марте новосибирские приставы нашли на сайте знакомств мужчину, задолжавшего своему сыну полмиллиона рублей.

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