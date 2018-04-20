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Арестован бывший вице-мэр Новосибирска Александр Кожин

 20 апреля, 13:34
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Арестован бывший вице-мэр Новосибирска Александр Кожин
фото бердск-онлайн

Экс-чиновник возглавлял бердское коммунальное предприятие — теперь он арестован за махинации.

Сегодня, 20 апреля, бердский суд арестовал бывшего вице-мэра Новосибирска Александра Кожина, сообщает издание Бердск-онлайн. До недавнего времени он трудился директором «Комбината бытовых услуг» Бердска, но был задержан накануне по подозрению в превышении должностных полномочий.

Кожина арестовали на два месяца. По версии следствия он снизил задолженность за коммунальные платежи двум коммерческим организациям.

По информации сайта, одной из компаний, которой «пошёл навстречу» подозреваемый, является ООО «СтройРегионСервис». Её директором издание называет депутата горсовета Бердска Владимира Постникова.

Напомним, уголовное дело по эпизоду с компанией «СтройРегионСервис» было возбуждено 19 апреля.

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