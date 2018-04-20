Известна тройка богатейших бизнесменов по версии Forbes

Forbes поделился рейтингом богатейших бизнесменов России 2018 года по версии Forbes, сообщает ТАСС.

Председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин возглавил рейтинг богатейших бизнесменов России 2018 года по версии Forbes с состоянием в 19,1 млрд долларов. Об этом сообщает Forbes. Второе место в рейтинге занял владелец «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в 18,7 млрд долларов. На третьем месте находится прошлогодний лидер рейтинга — глава «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием, оцененным в 18 млрд долларов.

Напомним, также стали известны имена самых богатых депутатов Новосибирского Заксобрания.