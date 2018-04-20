Кабмин одобрил повышение госпошлин на загранпаспорта и права

Кабмин одобрил повышение госпошлин на загранпаспорта нового образца до пяти тысяч рублей. Такое решение опубликовано на сайте правительства.

До трех тысяч рублей вырастет налог на получение водительских прав. А за регистрацию нового транспортного средства граждане будут выплачивать полторы тысячи. Предполагается, что подобное повышение поможет частично компенсировать бюджетные затраты на инфраструктуру для выдачи таких документов.

Водителям придется платить дополнительную тысячу рублей при замене прав, — заявил ТАСС автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

«В стране примерно 50 миллионов человек имеют права. Каждый год получают около двух миллионов человек. Соответственно, два миллиона человек заплатят по лишней тысяче рублей при получении первичных прав. И еще порядка 5 миллионов ежегодно заплатят по тысяче рублей при замене прав. Вот уже в бюджет серьезная сумма. Для каждого человек не такие большие расходы, но все-таки неприятно. Права не стали золотыми, по-прежнему выглядят достаточно несолидно. Реальных обоснований нету, и у человека нет выбора. Хочешь получить права — плати три тысячи вместо двух или иди гуляй, Вася, называется».

Повышение госпошлин даст дополнительную возможность для балансировки бюджета, — заявил заместитель директора «Центра развития» Высшей школы экономики Валерий Миронов.

«Там везде повышение довольно-таки значительное. То есть, видимо, они стремятся приблизить суммы взимаемые к стоимости реальной, то есть выйти на самоокупаемость по этим услугам. Очевидно, что мы живем в такой ситуации, когда экономика сильно не растет, налогооблагаемая база увеличивается, цены на нефть упали. И вот пошлины, которые существовали ранее, то есть в период нефтяного эльдорадо, вообще все те вот платежи, и все доходы государства — они как бы уменьшились. И мы должны все затягивать пояса. И государство тоже пытается переложить на граждан какие-то затраты, которые раньше дотировались».

Россия может окончательно перейти на загранпаспорта нового образца в ближайшие несколько лет, — рассказал агентству главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков.

«Я не знаю, насколько у нас еще будет доступно получение пятилетнего паспорта, вот обычного, бумажного. Долгие лета вряд ли он проживет. То есть, скорее всего, паспорта будут единого образца ближайшие годы, зависит от мощности наших отделов, выдающих паспорта. Просто сейчас многие страны уже требуют биометрические паспорта — для них и для Евросоюза это удобнее. В общем, никуда мы не денемся, и все в конце концов сведется к ID-картам каким-то электронным, которые будут единым документом».

Как ранее сообщал Сиб.фм, водители, срок действия удостоверений которых заканчивается, могут столкнуться с необходимостью сдавать экзамен на знание правил дорожного движения при замене прав.