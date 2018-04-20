Котовник кошачий и комната запаха преобразят новосибирскую набережную

До 15 октября на Михайловской набережной Новосибирска должны также появиться тактильная комната, пряный сад, хоста гибридная и овсяница овечья.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объявил электронный аукцион на благоустройство парка культуры и отдыха Михайловской набережной от парка «Городское начало» до гостиницы River Park.

Подрядчик должен будет посадить там деревья, цветы удивительных сортов и кустарники в среднем и нижнем променаде набережной, а также оформить такие зоны парка как: «комната запахов, ароматов, пряный сад», «тактильная комната» и другие.

«Всего требуется высадить около 40 деревьев, 167 кустарников и более 19 тысяч многолетних цветов. Для посадок должны быть закуплены и высажены такие виды растений как хоста гибридная, астильба китайская, котовник кошачий, герань, шалфей, флоксы, гвоздика, мята, овсяница овечья сорт „Дюймовочка“, липа мелколистная, сирень, черемуха, миндальник, дерен белый и многие другие», — сообщили на сайте мэрии Новосибирска.

Работу нужно будет выполнить до 15 октября 2018 года. Начальная и максимальная цена контракта: 6 млн 393 070 рублей. Приём заявок продлится до 7 мая.

Напомним, 2 апреля стало известно, что на Михайловской набережной появится керамогранитный туалет.