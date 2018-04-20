Мэрия Новосибирска запретила грузовикам ездить по кладбищам

Кладбищенские дороги города опустеют — из-за неустойчивого грунта муниципалитет запретил ездить по ним большегрузам.

В Новосибирске впервые в истории запретят тяжёлым грузовикам ездить по территориям местных кладбищ. Мэрия решила позаботиться о дорожном покрытии Заельцовского, Гусинобродского, Клещихинского, Инского, Чемского, Южного и Северного кладбищ.



Табу на проезд будет действовать с 20 апреля до 1 июня. Запрет коснётся автомобилей, чей вес выше пяти тонн, но специализированный транспорт его избежит.



По словам начальника управления потребительского рынка Виталия Витухина, он понимает заботу людей о захоронениях своих близких и их желание после зимы провести благоустроительные работы.

«Но, к сожалению, в весенний период грунт еще неустойчив и проезжающие по территории кладбищ большегрузы портят дорожное покрытие. Поэтому просьба: потерпеть до 1 июня и с пониманием отнестись к запрету», — заявил чиновник.



Напомним, в апреле мэр Анатолий Локоть распорядился залатать легендарную яму на улице Котовского.

