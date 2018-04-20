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Новосибирский Биотехнопарк обязали вернуть казённые деньги

 20 апреля, 12:30
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Новосибирский Биотехнопарк обязали вернуть казённые деньги
фото с сайта контрольно-счётной палаты новосибирской области

От кольцовского Биотехнопарка потребовали вернуть 20,83 миллиона рублей — учёным отправлено уведомление.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областной Контрольно-счётной палаты, ведомство в декабре провело проверку в Биотехнопарке — предметом исследования стала целесообразность использования бюджетных денег. В итоге выяснилось, что субсидия размером 20,83 миллиона рублей была получена с нарушением условий.

В Биотехнопарк отправлено уведомление о том, что деньги необходимо вернуть в областной бюджет.

Кроме того, КСП усомнилась в достоверности стоимости проектировочных и строительных работ одного из объектов — экспертизу по этому поводу проведёт областная государственная вневедомственная экспертиза.

Напомним, в январе Контрольно-счётная палата региона определила деятельность Биотехнопарка как убыточную.

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