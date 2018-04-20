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Новосибирским общественникам взломали сайт

 20 апреля, 17:45
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Новосибирским общественникам взломали сайт
фото pixabay.com

Хакеры заблокировали сайт общественного движения «Гражданский патруль» — до этого у его руководителя подожгли дачный дом.

Как рассказал Сиб.фм общественник Ростислав Антонов, сегодня, 20 апреля, был парализован сайт возглавляемого им движения «Гражданский патруль». Помимо самого ресурса не работало и одноимённое мобильное приложение, на которое можно было отправить жалобу с телефона.

«В настоящее время IT-специалисты занимаются восстановлением сервера. По предположению программистов, возобновить работу системы они смогут не раньше понедельника. Приносим свои извинения пользователям!», — сообщил Ростислав Антонов.

Сиб.фм уже сообщал, что 16 апреля у общественника подожгли расположенную на острове Кудряш дачу. До этого была ограблена квартира юриста организации, а неизвестные напали на её активистов, раздававших листовки на Плющихинском жилмассиве.

Ростислав Антонов считает, что всё это связано с расследованием «Патруля» незаконной деятельности одной из строительных компаний города.

Напомним, в марте новосибирские общественники сообщили о крысиных атаках на одну из детских больниц.

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