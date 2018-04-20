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Новосибирскую Яму на Котовского чем-то засыпали

 20 апреля, 16:20
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Новосибирскую Яму на Котовского чем-то засыпали
фото со страницы Михаила Докунина в соцсети Facebook

Знаменитой яме-достопримечательности Новосибирска снова нанесли удар — очевидец сообщил, что улица Котовского снова стала похожа на дорогу.

Яма на Котовского — настоящая новосибирская звезда. У неё есть свой аккаунт в Твиттер, её провозгласили городским символом качества ремонта дорог, а с недавних пор она к тому же стала достопримечательностью в Google Картах. «Изюминка» ямы в том, что, несмотря на все старания, она после очередных ремонтов возвращается вновь.

Но дорожники не сдаются: новосибирский блогер Михаил Докукин сообщил на своей странице в Facebook, что 19 апреля рытвина-знаменитость на Котовского пропала.

«Легендарная яма на Котовского вчера с утра была живее всех живых. К вечеру её не стало. Что-то в неё сыпанули и дорога стала похожа на дорогу. Хочется верить, что капитальный ремонт этого участка не за горами, но вчера вечером всё выглядело гораздо эстетичней, чем утром», — написал Михаил Докукин.

Напомним, яма-легенда на Котовского получила пять звёзд в Google и множество положительных отзывов.

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