Не исключено, что легендарная достопримечательность Новосибирска наконец исчезнет с дороги — Анатолий Локоть объявил о намерениях провести ремонт на улице Котовского.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 19 апреля проконтролировал ход ремонта дорог в городе, объездив значительные, по его словам, части обоих берегов. Особенное внимание он уделил объектам, которые вызывают вопросы в интернете и из личных к нему обращений от новосибирцев.

«Традиционно, мы выходим из зимы и у нас участки некоторые прямо облазят. Но, как правило, это те участки, которые ранее не

ремонтировались», — рассказал мэр Новосибирска.

Анатолий Локоть отметил, что на данный момент у подрядчиков стоит задача ликвидировать до 1 мая все места, которые провоцируют ДТП, а также до 29 апреля провести мониторинг всех улиц, где в 2017 и 2016 годах делали ремонт. Дабы не мешать автомобилистам, работы будут проходить в ночное время.

На поддерживающий ремонт, который проходит до начала майских праздников выделено порядка 30 млн рублей из городского бюджета. В дальнейшем, как отметил мэр, возможно выделят дополнительные деньги — 90 млн рублей максимум. Однако, по словам Анатолия Локтя, для качественного ремонта дорог необходимо 300 млн рублей, которые они запрашивают у регионального правительства.

«Я повторяю, как заклинание, нам нужны 300 млн рублей. Городу Новосибирску, новосибирцам нужны эти деньги», — заявил градоначальник.

В числе попадающих под ремонт в 2018 году проблемных дорог оказалась и улица Котовского, известная своей ямой. Анатолий Евгеньевич сообщил, что 14-15 мая по итогам конкурса будет определен подрядчик, который проведёт там ремонт. Если раньше с ямами боролись точечно — то теперь решено залить территорию длиной примерно в 300 метров асфальтом.

«Каждый год мы возвращаемся к этому перекрёстку. Сложный участок. Тяжёлый рельеф и отсутствие ливневой канализации приводят к тому, что во время дождей там образуются водоёмы.

При отрицательных температурах всё это рвётся, и в результате мы имеем эти печальные последствия. При ремонте рельеф нужно будет слегка подправить, поднять дорожное покрытие, чтобы немножко компенсировать перепад высот, за счёт которых там образуются лужи», — рассказал Анатолий Локоть.

Напомним, 19 апреля Яма на Котовского появилась на Google-карте Новосибирска.