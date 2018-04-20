Перевозчик отсудил у мэрии Новосибирска 8 млн рублей

Компания «ПП Лотиос» выиграла спор с правительством Новосибирска — она требовала возместить упущенную прибыль.

ООО «ПП Лотиос» требовала через суд от городской администрации 7,9 млн рублей. 20 апреля на сайте арбитражного суда стало известно, что постановили удовлетворить иск полностью.

В 2015 году Управление пассажирских перевозок мэрии Новосибирска расторгло договор с директором ООО «ПП Лотиос» Михаилом Большовым. Причиной стало тот факт, что на маршрут якобы выходило меньше машин, чем предусматривалось по договору.

ООО «ПП Лотиос» подало иск к мэрии Новосибирска за упущенную прибыль из-за расторжения договора на обслуживание маршрута № 55 (ОбьГЭС-Площадь Маркса), которое ранее суд признал неправомерным", — сообщила Тайга.инфо.

Напомним, в марте стало известно, что депутат горсовета проиграл суд с мэрией Новосибирска.