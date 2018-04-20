Пять человек погибли при пожаре в Алтайском крае

Огонь уничтожил жилой дом в одном из сёл Алтайского края — все, находившиеся в квартире люди, погибли от отравления угарным газом.

Частный дом в селе Косиха Алтайского края загорелся ночью 20 апреля. В здании находились пятеро взрослых людей — в результате пожара все они погибли от отравления угарным газом. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и 10 человек личного состава, которые приехали на место спустя 11 минут после вызова. Всего огонь потушили за восемь минут: с 04:51 до 04:59 часов.

По данному факту региональный следком начал доследственную проверку.

«На месте происшествия работают наиболее опытные сотрудники управления — следователи по расследованию особо важных дел и следователи — криминалисты. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщила пресс-секретарь СУСК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Напомним, в марте два жилых дома и пять машин охватил пожар в Новосибирске.