На сайте Кремля опубликовали список поручений президента, среди которых — создание синхротронного ускорителя и план развития Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок.

По итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с учёными Сибирского отделения РАН, которое прошло 8 февраля в новосибирском Академгородке, президент России Владимир Путин дал соответствующие поручения. Так, одно из них касается проведения комплексных мер, направленных на исследование создания синхротронного ускорителя в Академгородке.

Срок данного поручения — до ноября 2018 года, ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и государственный деятель Андрей Фурсенко. Как ранее сообщал руководитель института ядерной физики Павел Логачёв, центр синхронного излучения обойдётся примерно в 20 млрд рублей, а с учётом инфраструктуры — в 40 млрд. По времени на строительство уйдёт около четырёх-пяти лет.

Также глава государства поручил Медведеву, президенту РАН Александру Сергееву и полпреду президента в СФО Сергею Меняло до 30 сентября разработать и утвердить план комплексного развития Сибирского отделения РАН с учётом приоритетов и долгосрочных планов развития СФО.

Третьим поручением стала подготовка и представление плана развития Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок к 30 сентября. Ответственные за это: Дмитрий Медведев, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и Александр Сергеев.

«Нам предстоит большая работа: за достаточно короткий срок превратить концепцию, идею Новосибирского научного центра в конкретные проекты и снова презентовать его руководству страны», — заявил глава НСО Андрей Травников.

Напомним, в марте Владимир Путин поручил открыть в Новосибирске центр опережающей профподготовки.