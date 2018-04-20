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СК России сократил количество погибших в «Зимней вишне»

 20 апреля, 17:12
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СК России сократил количество погибших в «Зимней вишне»
фото с сайта pixabay.com

Следователи установили личности всех погибших в пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» — после проведённых экспертиз их оказалось меньше, чем сообщалось вначале.

Сотрудники следственного комитета России получили результаты генетических экспертиз погибших 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В связи с этим следователи выдали родственникам 37 погибших разрешения для захоронения тел. Ранее такие разрешения получили представители ещё 23 человек, которые погибли в результате пожара в ТЦ.

Также выяснилось, что в «Зимней вишне» погибли не 64 человека. Новая официальная цифра — 60.

Напомним, информацию о 64 погибших Следственный комитет России подтвердил днём 26 марта, жители Кемерово выстроились в длинную очередь, чтобы сдать кровь для помощи выживших.

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