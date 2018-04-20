Следователи разыскивают плеснувшего кислотой в лицо барнаульской школьнице

По факту причинения химического ожога лица 15-летней девочки Алтайский СК возбудили дело.

По данным следствия, ЧП произошло, когда школьница возвращалась домой после уроков. Девочка проходила по улице Антона Петрова в Ленинском районе города, в это время неизвестный плеснул ей в лицо жидкостью из окна дома № 226.

Жидкость оказалась неизвестной смесью, похожей на кислоту — на лице школьницы появились химические ожоги, а одежда в тех местах, куда попали капли, потеряла цвет.

Как отметили в краевом следкоме, девочка получила химический ожог кожи лица I-II степени, что является тяжким вредом здоровью.

«По результатам доследственной проверки по сообщению о причинении неустановленным лицом химического ожога лица 15-летней жительнице Барнаула возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщила пресс-секретарь СК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также лицо, причастное к совершению преступления. Проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются потерпевшие и свидетели ЧП.

Напомним, 10 апреля, возвращаясь из школы, девочка решила обойти грязь по единственной сухой дороге — там её из окна облил кислотой житель одного из домов в Барнауле.