Российские студенты завоевали кубок мира на чемпионате по программированию

Российские студенты завоевали кубок мира и 4 медали из 13 на престижном мировом чемпионате по программированию ICPC, финал которого прошел в Пекине, сообщает ТАСС.

Это сотрудники студентов из четырех российских вузов — МГУ имени Ломоносова, МФТИ, ИТМО и Уральского федерального университета, сообщили в пресс-службе МФТИ.

Напомним, 14 апреля, глава города Анатолий Локоть прилетел в Пекин, чтобы поддержать команду программистов из НГУ, вышедшую в финал Международной студенческой олимпиады по программированию.