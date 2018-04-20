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Российские студенты завоевали кубок мира на чемпионате по программированию

 20 апреля, 04:47
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Российские студенты завоевали кубок мира на чемпионате по программированию
фото с сайта pixabay.com

Российские студенты завоевали кубок мира и 4 медали из 13 на престижном мировом чемпионате по программированию ICPC, финал которого прошел в Пекине, сообщает ТАСС.

Это сотрудники студентов из четырех российских вузов — МГУ имени Ломоносова, МФТИ, ИТМО и Уральского федерального университета, сообщили в пресс-службе МФТИ.

Напомним, 14 апреля, глава города Анатолий Локоть прилетел в Пекин, чтобы поддержать команду программистов из НГУ, вышедшую в финал Международной студенческой олимпиады по программированию.

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