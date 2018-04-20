В Бердске умер старейший новосибирский священник-фронтовик

фото из группы «Храм в честь Богоявления Господня г. Бердска» в соцсети «ВКонтакте»

В соцсетях группы бердских православных храмов сообщили о смерти старейшего из священников иеромонаха Иосифа Бирюкова на 96-м году жизни.

«Дорогие братья и сестры! Сегодня вечером отошел ко Господу иеромонах Иосиф (Бирюков). Похороны состоятся в пятницу, 20 апреля, в Преображенском соборе Бердска после Божественной Литургии. Просим ваших молитв. Спаси вас всех Господь!» — написано в официальной группе сообщества в соцсети «Вконтакте».

Валентин Бирюков родился в 1922 году в селе Колыванском Алтайского края. Ребенком подвергся репрессии, юношей защищал Родину в Великую Отечественную войну. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». Он является автором книги «На земле мы только учимся жить», в которой рассказал о годах войны.

В Новосибирской епархии он служил в Никольской церкви села Новолугового, Александро-Невской церкви в Колывани, Чулыме, Бердске.

Иеромонах снялся в документальном фильме режиссёра Галины Леонтьевой «Было у отца три сына».

Напомним, в марте на 59-м году жизни скончался новосибирский скульптор, педагог, член Союза художников России Александр Бортник.