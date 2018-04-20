В Бердске задержан директор «Комбината бытовых услуг»

Против директора бердского «КБУ» возбуждено ещё одно уголовное дело — оно точь-в-точь похоже на первое, следствие ходатайствует об его аресте.

Как уже рассказывал Сиб.фм, в марте 2018 года в отношении директора «Комбината бытовых услуг» Бердска было возбуждено дело — как предполагает следствие, Александр Кожин согласился существенно снизить задолженность международного центра «Сибиряк» за потреблённую холодную воду. Директор «Сибиряка» через посредника попросил скостить долг в 170 миллионов рублей до 380 тысяч.



Теперь следователи раскопали новый эпизод. По предварительным данным, Кожин снизил задолженность одной из коммерческих организаций на 20 миллионов рублей. Материалы по этому делу следствию предоставило областное управление ФСБ.



Как оказалось, находясь под подпиской о невыезде, Александр Кожин ее условия и активно противодействовал следствию — теперь он задержан.



Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Ему уже предъявлено обвинение по новому эпизоду, а дела будут скоро объединены в одно. Следствие продолжается.



Напомним, в апреле на красноярца завели дело за избиение приёмной дочери, которой исполнилось лишь четыре года.