В Новосибирске мошенник угнал и продал арендованный Hyundai

37-летний мужчина в поисках лёгких денег взял в аренду иномарку — в итоге она была продана, а он пойдёт под суд.

Одна из новосибирских компаний, занимающаяся сдачей машин в аренду, чуть не лишилась автомобиля Hyundai Solaris. Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областной полиции, в середине января некий мужчина арендовал у них иномарку стоимостью почти полмиллиона рублей.



Работникам сервиса новый клиент сначала показался выгодным — договор был подписан почти на два с половиной года, а ежедневная арендная плата составляла 1,4 тысячи рублей.



В итоге через неделю навигационная система показала, что машина выехала за пределы зоны, в которой разрешалось на ней ездить, и оказалась в Барнауле. Двигатель был заблокирован на расстоянии. После этого навигация оповестила, что Hyundai перевезли на СТО.



Бизнесмены обратились в полицию, сотрудники которой без труда выяснили, что незадачливый злоумышленник продал машину жителю Барнаула и скрылся.



Мужчина был пойман в Кемеровской области — на вырученные деньги он снял квартиру. Вполне возможно, что он хотел продать и её, но не успел: теперь его будут судить по статье, подразумевающей ответственность за мошенничество в крупном размере. Это будет уже шестой суд в его жизни — в его послужном списке кража, растрата и мошенничество.



Напомним, в апреле британский суд признал экс-директора НОВАТ Владимира Кехмана в мошенничестве.

