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В Новосибирске мошенник угнал и продал арендованный Hyundai

 20 апреля, 11:36
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В Новосибирске мошенник угнал и продал арендованный Hyundai
фото с сайта hyundai.ru

37-летний мужчина в поисках лёгких денег взял в аренду иномарку — в итоге она была продана, а он пойдёт под суд.

Одна из новосибирских компаний, занимающаяся сдачей машин в аренду, чуть не лишилась автомобиля Hyundai Solaris. Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областной полиции, в середине января некий мужчина арендовал у них иномарку стоимостью почти полмиллиона рублей.

Работникам сервиса новый клиент сначала показался выгодным — договор был подписан почти на два с половиной года, а ежедневная арендная плата составляла 1,4 тысячи рублей.

В итоге через неделю навигационная система показала, что машина выехала за пределы зоны, в которой разрешалось на ней ездить, и оказалась в Барнауле. Двигатель был заблокирован на расстоянии. После этого навигация оповестила, что Hyundai перевезли на СТО.

Бизнесмены обратились в полицию, сотрудники которой без труда выяснили, что незадачливый злоумышленник продал машину жителю Барнаула и скрылся.

Мужчина был пойман в Кемеровской области — на вырученные деньги он снял квартиру. Вполне возможно, что он хотел продать и её, но не успел: теперь его будут судить по статье, подразумевающей ответственность за мошенничество в крупном размере. Это будет уже шестой суд в его жизни — в его послужном списке кража, растрата и мошенничество.

Напомним, в апреле британский суд признал экс-директора НОВАТ Владимира Кехмана в мошенничестве.

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