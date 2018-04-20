В Новосибирске покажут футбол на берегу Оби

Фан-зоны чемпионата мира по футболу на Михайловской набережной не будет, но посмотреть там матчи с комфортом станет вполне возможным.

Врио губернатора региона Андрей Травников поручил мэрии Новосибирска принять меры по обеспечению безопасности для публичного просмотра футбольных матчей на Михайловской набережной, сообщила пресс-служба правительства области.

Накануне на набережной прошло выездное совещание рабочей группы, участники которой осмотрели территорию, где можно установить экран для трансляций и организовать посадочные места для любителей футбола.

Как уже сообщал Сиб.фм, первоначальным планам устроить на Михайловской набережной официальную фан-зону чемпионата сбыться было не суждено. Для её создания нужно было соблюсти серьёзные технические требования и организовать антитеррористическую безопасность. Высокий статус объекта необходимо согласовывать с несколькими международными организациями, в том числе и FIFA.

Напомним, в апреле врио губернатора области Андрей Травников распорядился рассмотреть возможность организовать футбольные трансляции на берегу Оби.