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В Новосибирске покажут футбол на берегу Оби

 20 апреля, 17:19
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В Новосибирске покажут футбол на берегу Оби
фото пресс-служба правительства новосибирской области

Фан-зоны чемпионата мира по футболу на Михайловской набережной не будет, но посмотреть там матчи с комфортом станет вполне возможным.

Врио губернатора региона Андрей Травников поручил мэрии Новосибирска принять меры по обеспечению безопасности для публичного просмотра футбольных матчей на Михайловской набережной, сообщила пресс-служба правительства области.

Накануне на набережной прошло выездное совещание рабочей группы, участники которой осмотрели территорию, где можно установить экран для трансляций и организовать посадочные места для любителей футбола.

Как уже сообщал Сиб.фм, первоначальным планам устроить на Михайловской набережной официальную фан-зону чемпионата сбыться было не суждено. Для её создания нужно было соблюсти серьёзные технические требования и организовать антитеррористическую безопасность. Высокий статус объекта необходимо согласовывать с несколькими международными организациями, в том числе и FIFA.

Напомним, в апреле врио губернатора области Андрей Травников распорядился рассмотреть возможность организовать футбольные трансляции на берегу Оби.

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