В сбросе золота с самолёта в Якутии нашлись виноватые
20 апреля, 08:28
фото с сайта pixabay.com
Дело о 6 млрд рублей в золоте, рассыпанных по якутским степям, раскрыто – просто авиатехники хотели как лучше.
Несколько сотен золотых слитков, которые рассыпались по взлётной полосе и окрестностям якутского аэропорта, заставили понервничать очень многих людей – и экипаж самолёта Ан-12, и диспетчеров, и очевидцев.
«При взлёте диспетчер сообщил экипажу, что у них их самолёта валится какой-то мусор», - сообщил Telegram-канал Mash.
По итогам внутреннего расследования оказалось, что сброс «мусора» на 6 млрд рублей спровоцировали авиатехники – во время взлёта они начали переставлять мешки с ценным грузом, чтобы отцентровать самолёт и случайно задели створку грузового отсека.
Напомним, золотые слитки на якутскую землю посыпались 15 марта.