В сбросе золота с самолёта в Якутии нашлись виноватые

Дело о 6 млрд рублей в золоте, рассыпанных по якутским степям, раскрыто – просто авиатехники хотели как лучше.

Несколько сотен золотых слитков, которые рассыпались по взлётной полосе и окрестностям якутского аэропорта, заставили понервничать очень многих людей – и экипаж самолёта Ан-12, и диспетчеров, и очевидцев.

«При взлёте диспетчер сообщил экипажу, что у них их самолёта валится какой-то мусор», - сообщил Telegram-канал Mash.

По итогам внутреннего расследования оказалось, что сброс «мусора» на 6 млрд рублей спровоцировали авиатехники – во время взлёта они начали переставлять мешки с ценным грузом, чтобы отцентровать самолёт и случайно задели створку грузового отсека.

Напомним, золотые слитки на якутскую землю посыпались 15 марта.

