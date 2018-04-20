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После ЧП в Стерлитамаке в школах усилили пропускной режим

 20 апреля, 01:14
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После ЧП в Стерлитамаке в школах усилили пропускной режим
фото с сайта pixabay.com

Пропускной режим усилен во всех образовательных учреждениях Стерлитамака в Башкирии, где в среду ученик коррекционного класса школы № 1 напал с ножом на сверстников, учительницу и устроил поджог.

Об этом сообщил ТАСС начальник отдела образования администрации города Зигангир Ишбаев. Занятия в учебном заведении, где произошел инцидент, возобновлены. Директор школы Наталья Муратова рассказала ТАСС, что открыты все классы, кроме того, где произошел инцидент, так как, по ее словам, «учитель информатики находится в больнице».

Напомним, в Барнауле неизвестный из окна дома плеснул школьнице кислотой в лицо.

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