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Запись разговорa диспетчеров после столкновения поездов в НСО попала в сеть

 20 апреля, 17:16
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Запись разговорa диспетчеров после столкновения поездов в НСО попала в сеть
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области столкнулись два поезда, один из которых вёз уголь; по словам диспетчеров, виной стало то, что сотрудники не успели перевести стрелки.

18 апреля в районе станции Евсино Новосибирской области с рельс сошли девять вагонов грузового поезда с углём, который врезался в стоящий состав. В Западно-Сибирском управлении следственного комитета на транспорте предполагают, что причиной происшествия послужило то, что поезд ушёл в сторону из-за неправильно переведённой стрелки.

20 апреля Telegram-канал Mash опубликовал запись переговоров диспетчеров, которые пытались избежать аварии. Из разговора можно предположить, что поезда столкнулись, потому что стрелки рельс не успели перевести. Комментаторы в соцсетях также отмечают, что голоса диспетчеров звучат довольно спокойно, что удивительно, учитывая произошедшее.

Напомним, 18 апреля по факту столкновения поездов Новосибирский следственный отдел Западно-Сибирского управления на транспорте организовал проверку.

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