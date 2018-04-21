Б/у авто в РФ в три раза востребованнее новых

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка легковых автомобилей в России по итогам 3 месяцев 2018 года. Данное исследование охватывало первичный и вторичный рынки в субъектах РФ и позволило установить соотношение продаж между новыми и подержанными машинами.

Согласно результатам исследования, наибольшее соотношение между ними наблюдается в Москве, которая имеет самую высокую долю рынка новых легковых автомобилей в стране (43,4%). Во многом это обусловлено более высоким уровнем жизни в столице, чем в среднем по России. Далее с практически равными показателями следуют Санкт-Петербург, Татарстан и Самарская область, где рынок новых легковых автомобилей занимает третью часть от общего объема. Таким образом, вторичный рынок в этих регионах превосходит первичный вдвое.



А вот самое большое соотношение между продажами подержанных и новых легковых автомобилей отмечено в субъектах Дальнего Востока. Так, максимальный такой показатель зафиксирован в Еврейской автономной области — свыше 80 раз. Именно в этом субъекте РФ доля рынка новых легковых автомобилей самая низкая в стране (чуть более 1%). В Камчатском крае на долю новых машин приходится 3% от всего объема рынка, в Амурской области и Бурятии — порядка 4%. В других регионах ДФО этот показатель тоже невысок, т.к. сюда импортируется большой объем подержанной техники из соседней Японии.



Отметим также, что в январе — марте нынешнего года доля первичного рынка в среднем по России составила 22,4%. Соответственно, по вторичному рынку этот показатель равен 77,6%. Таким образом, в России продажи новых легковых автомобилей в 3,5 раза ниже, чем подержанных.

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