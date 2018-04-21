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Энтузиасты от мира кинематографа реанимировали фильм о Новосибирске

 21 апреля, 11:58
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Энтузиасты от мира кинематографа реанимировали фильм о Новосибирске
фото с сайта pixabay. com

Молодой режиссёр и бывшие сотрудники Западно-Сибирской киностудии к 125-летию Новосибирска по кадрам восстановили фильм о городе 30-летней давности; работа заняла несколько месяцев.

В сети появилась копия городской кинохроники, снятой в 1987 году. В интернете сразу появились критические комментарии с посылом «была целая киностудия, а на видео ничего нельзя разобрать». Реанимация фильма началась с того, что видео посмотрел новосибирский режиссёр Станислав Шуберт.

«Это было видео, переснятое с экрана на очень старую, заезженную, плёнку. Всё изображение было в царапинах, цвета, кроме красно-коричневых, не сохранились», - рассказал корреспонденту Сиб.фм режиссёр Станислав Шуберт, работавший над восстановлением фильма.

Режиссёр-документалист обратился за помощью к хранителю архива Западно-Сибирской киностудии Анатолию Антонову. Вместе они отыскали копию плёнки с фильмом. Оказалось, фильм был снят на киноплёнку 35 мм – на такую снимали художественные фильмы. Однако плёнка выцвела от старости, её верхний и средний слои начали разрушаться – из-за этого цвета поблекли и появилось множество дефектов.

Станислав приступил к реставрации. Кропотливая работа заняла несколько месяцев – после оцифровки восстанавливать цвета пришлось на каждом кадре.

Спасители хроники решили представить фильм широкой публике. Из его авторов в Новосибирске сейчас живут сам Анатолий Антонов и звукорежиссёр Валерий Соловьёв. Сегодня, 20 апреля, они презентуют обновлённый фильм в разрешении 2К в музее новосибирского Дома документального кино.

Напомним, в ноябре 2017 года новосибирских видеографов прославил видеоролик о неоновых вывесках в СССР.

 

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