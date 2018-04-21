Инспекторы ОЗХО в Сирии: Москва недовольна задержкой

Инспекторам ОЗХО удалось посетить одно из мест предполагаемой атаки с использованием химоружия в сирийском городе Дума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Эксперты посетили одно из мест в Думе для сбора образцов. Отмечается, что эксперты ОЗХО, возможно, совершат еще один визит в Думу.

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) выехали в сирийскую Думу утром 21 апреля с задержкой в 11 дней после запроса со стороны Дамаска, Россия считает такую задержку недопустимой. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Напомним, что предполагаемое применение химоружия стало причиной ракетного удара по столице Сирии со стороны СЩА, Франции и Великобритании. Факты применения запрещенных международными конвенциями вооружения до сих пор не подтверждены. Их аргументированно отрицает и Москва, и Дамаск.