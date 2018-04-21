Из-за консервы в Новосибирске эвакуировали людей из магазина

Новосибирске остался пустым крупный торговый центр — виной всему стала банка с зелёным горошком.

Как сообщает паблик АСТ-54, сегодня, 21 апреля, из торгового центра «Лента» на Гусинобродском шоссе вывели людей и работников магазина.



В комментариях к этой тревожной новости один из подписчиков сообщил:



«В 40-й кабинке для вещей мы с девушкой увидели странный предмет — банку консервированного горошка Bonduelle, обёрнутую полиэтиленовым пакетом и скотчем. Я сообщил на рецепшн, девушка позвонила охране, ну мы дальше пошли за покупками. Минут через пять прозвучала пожарная сигнализация. Хотел вещи забрать, но эти кабинки опечатки, и охрана никого не пускала» — написал очевидец, его стиль сохранён.



Напомним, в декабре 2017 года подростка поймали за звонок о ложном минировании школы.

