От ГЭС до Тайгинской: топ-5 пробок в Новосибирске от Яндекс

Яндекс изучил ситуацию, которая складывалась на дорогах Новосибирска с 16 по 20 апреля.

В прошедшие будни самая большая загруженность дорожного движения в Новосибирске была утром во вторник и в вечерние часы пик в понедельник, вторник и четверг. В эти периоды пробки достигали семи баллов.

«В остальные утренние и вечерние часы пик заторы были шестибалльными», — сообщили эксперты Яндекс.

Топ-5 пробок за рабочую неделю с 16 по 20 апреля:

1. 8,4 километра — 17 апреля, около 09:30. Приморская улица, Новосибирская ГЭС, плотина ГЭС, Русская от Часовой улицы до Бердского шоссе. Затор продлился 1 час 20 минут.

2. 7,8 км — 16 апреля, около 09:00. Бердское шоссе, Большевистская от Первомайской улицы до Коммунального моста. Пробка продлилась 1 час 50 минут.

3. 6,8 км — 19 апреля, около 09:30. Новосибирская ГЭС, плотина ГЭС, Русская от Новоморской улицы до Бердского шоссе. Движение парализовало на два часа.

4. 6,4 км — 18 апреля, около 08:30. Улицы Богдана Хмельницкого, Новая Заря, Богдана Хмельницкого, Дуси Ковальчук от Тайгинской до улицы Залесского. Пробка продлилась два часа 40 минут.

5. 6,1 км — 16 апреля, около 09:30. Плотина ГЭС, Русская улица от Новосибирской ГЭС до Бердского шоссе. Транспорт застопорило на 1 час 30 минут.

Напомним, 5 апреля стало известно, что «умные» светофоры помогут избавить Новосибирск от пробок.