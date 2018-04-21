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Россияне смогут подать заявление в ЗАГС за год до регистрации брака

 21 апреля, 01:31
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Россияне смогут подать заявление в ЗАГС за год до регистрации брака
фото с сайта pixabay.com

Россияне смогут подавать заявление в ЗАГС за год до даты регистрации брака. Такой законопроект подготовило Минкомсвязи. Сейчас максимальный срок, за который можно подать заявление, составляет полгода до даты свадьбы.

По мнению авторов законопроекта, такая система неудобна как самим гражданам, так и сотрудникам ЗАГСов. Россияне также смогут изменить выбранную дату на портале госуслуг, сообщает ТАСС.


Свободные даты регистрации бдут отображаться в едином электронном реестре, — сообщила ТАСС представитель Минкомсвязи Анна Ахмадиева.

«Мы предложили внести изменения в Семейный кодекс и закон „Об актах гражданского состояния“, предоставив жениху и невесте возможность самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака в диапазоне от месяца до 12 месяцев со дня подачи заявления о вступлении в брак. При этом, дата и время регистрации брака определяются женихом и невестой при подаче ими совместного заявления о вступлении в брак и фиксируется посредством выбора любых доступных дат и времени в информационной системе ведения единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. В дальнейшем, при наличии в системе других свободных дат и времени, можно будет поменять день или время регистрации брака».

Напомним, что 27 февраля посетители новосибирского торгового центра «Аура» могли наблюдать весьма необычное для многих зрелище. Цыгане устроили свадебную церемонию на первом этаже здания — прямо напротив продуктового гипермаркета. По информации Сиб.фм, жениху было всего 11 лет.

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