Тулеев не пойдет в Совфед, но не уйдет из регионального парламента

Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области, экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев заявил, что не видит своего будущего в политике и не планирует становиться членом Совета Федерации, сообщает ТАСС.

Тулеев также подчеркнул, что не намерен переезжать за границу. В то же время он заявил, что не уйдет с поста спикера кузбасского парламента. Он заверил, что на этом посту не допустит противостояния законодательной и исполнительной властей в регионе.

Напомним, что Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Аман Тулеев обратился в прокуратуру региона по вопросу защиты чести и достоинства. Ка ранее сообщал Сиб.фм, претензии Тулеева Связаны с информацией о доходах экс-губернатора, которая была опубликована в некоторых СМИ.