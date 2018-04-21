В крушении легкомоторного самолёта в Хакасии погибли двое

ЧП произошло сегодня, 21 апреля, в Алтайском районе республики Хакасия — Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело.

Легкомоторный самолёт потерпел крушение днём 21 апреля вблизи населенного пункта Кайбалы в Алтайском районе Республики Хакасия.

Прибывшей к месту происшествия следственной группой установлено, что в результате крушения легкомоторного самолёта погибли два человека: пилот и пассажир, носовая часть воздушного судна разрушена.

«По данному факту Абаканским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц», — сообщило ведомство.

В настоящее время следственной группой продолжается осмотр места крушения воздушного судна, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в марте в Краснозёрском районе Новосибирской области потерпел крушение сверхлёгкий летательный аппарат, управлявший им пилот погиб.