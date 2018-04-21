В Новосибирске нашли лучшего учителя
21 апреля, 12:09
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фото пресс-служба правительства новосибирской области
Лучший учитель года Новосибирской области получил 200 тысяч рублей — деньги выделило правительство региона.
Как стало известно Сиб.фм из сообщения правительства Новосибирской области, в региональном этапе учительского конкурса принимали участие 39 человек.
Абсолютным победителем стала учитель информатики лицея № 9 Марина Прохорова. Теперь она поедет защищать честь Новосибирской области уже на всероссийский конкурс, финал которого пройдёт в Санкт-Петербурге. Пять лауреатов конкурса получили денежные премии в размере 25 тысяч рублей.
Все участники финала получили дипломы министерства образования и значки с изображением пеликана.
Напомним, в апреле в Новосибирске определили «Жемчужину. Востока-2018».