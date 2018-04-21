В Новосибирске убрали набережную

В день субботника там появилась глава департамента мэрии Анна Терешкова — она взяла грабли и поработала.

Анна Терешкова рассказала Сиб.фм, как будет выглядеть набережная Оби в ближайшее время.

«Я считаю, что Михайловская набережная объединила наш департамент. Мы посмотрели, какие недочёты есть, например — плитка поехала, швы стали другого цвета. В понедельник мэр города посмотрит на набережную, как она пережила зиму. Все недочёты будем исправлять, все граффити закрасили, и поняли — что антивандальное покрытие будем наносить», — заявила чиновница.

23 апреля будет подписан договор с подрядчиком второй очереди обустройства набережной Оби.

«В прошлом году мы и наругались с ними, и накричали. Это первый такой проект в Новосибирске, и было много критических моментов. Но все наши замечания они учли. Всё будет исправлено», — сказала Анна Терешкова.

Уже объявлен конкурс на озеленение набережной Оби. Муниципалитет, по словам Терешковой, намерен сделать показательный объект.

«Все растения будут с приятным запахом — с нами работают лучшие дендрологи. Нас уже начали критиковать, увидев список растений, которые там будут высажены. Но всё у нас учтено. Наша задача не делать быстро — наша задача делать качественно, и на века», — рассказала Анна Терешкова Сиб.фм.

Напомним, в апреле стало известно, что фан-зоны чемпионата мира по футболу на Михайловской набережной не будет.