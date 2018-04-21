В России зафиксирован восьмилетний минимум сдавших на права

В 2017 году водительские права в России получили 1,33 млн человек. При этом в 2016 году таковых было почти на 700 тысяч больше. Таким образом, в минувшем году был зафиксирован самый низкий показатель за последние 8 лет, сообщает «АВТОСТАТ»

Для сравнения: в 2010 — 2013 годах удостоверения получали ежегодно 2,1 — 2,3 млн граждан. Пик выдачи прав пришелся на 2014 год — в тот год за ними обратились в ГИБДД 2,46 млн. человек. В 2015 году число выданных удостоверений снизилось до 1,87 млн штук, а в 2016-м ситуация слегка улучшилась (прирост до 2 млн шт.).

В статистике выдачи водительских прав, приведенной ГИБДД, отмечается, что на долю категории В (легковые и самые распространенные легкие коммерческие автомобили) приходится 80%. Это немногим более миллиона выданных удостоверений (1,07 млн шт.).

Между тем, как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», снижение выдачи водительских удостоверений в стране происходит на фоне роста российского автопарка, который по состоянию на начало 2018 года превысил 50 млн единиц.

Напомним, что Новосибирская область вошла в топ-30 регионов по проданным авто.