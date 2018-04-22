Бастрыкин обозначил сроки расследования трагедии в «Зимней вишне»

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на лекции для студентов юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета 21 апреля 2018 года заявил, что на расследование трагедии в кемеровском торговом центре понадобится несколько месяцев. Цитату приводит официальный сайт ведомства.

"Следствие предпринимает все возможное для обеспечения прав всех потерпевших. При этом на полное и объективное расследование требуется несколько месяцев. Это связано с необходимостью проведения сложных экспертиз, в том числе строительной, которая определит, насколько пригодно было здание торгового центра для такого рода деятельности; финансово- экономической — чтобы понять, сколько вкладывали собственники в безопасность строения; судебно-правовой — для оценки действий сотрудников МЧС, которые прибыли к месту трагедии; и ряда других«,- сказал Александр Бастрыкин.

Напомним, что эксперты настаивают на невиновности начкара пожарных Сергея Генина, которому предъявлено обвинение в халатности. По версии Следственного комитета из-за промедления Генина в «Зимней вишне» погибли 37 человек.