Библиотека для слабовидящих в НСО получит Лукьяненко и Маринину

Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих провела конкурс на поставку «цифровых аппаратно-программно-защищенных „говорящих“ книг на флеш-картах». Стоимость контракта составила 984 тысячи рублей.

Единственной компанией, которая участвовала в процедуре определения поставщика стал «Издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс «Логосвос». Закупка у единственного поставщика одобрена комиссией.

Почти за 1 млн рублей библиотека получит 729 аудиокниг. В списке авторов не только классики литературы: Шекспир, Бальзак, Достоевский и другие, но и популярные современные писатели, например, Маринина, Бушков и Лукьяненко.

Закупка финансируется из областного бюджета, аудиокниги должны поступить в библиотеку единовременно до 1 декабря 2018 года, говорится в материалах портала госзакупок.

Как ранее сообщал Сиб.фм, правительство Новосибирской области планирует летом 2018 года выделить дополнительные 12 млн рублей на приобретение книг в библиотеках муниципальных районов.