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Члены КПРФ из Мошково поддержали претензии Локтя на пост губернатора

 22 апреля, 13:02
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Члены КПРФ из Мошково поддержали претензии Локтя на пост губернатора
фото сиб.фм

Мошковские коммунисты поддержали выдвижение Анатолия Локтя в губернаторы Новосибирской области — выборы назначены на сентябрь.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения на официальном сайте новосибирской областной организации КПРФ, мошковские коммунисты заявили, что Анатолий Локоть достойный кандидат, которого они готовы поддерживать.

Сделано это было вчера, 21 апреля на отчётно-выборной конференции мошковского районного отделения КПРФ, в состав президиума которой был приглашён Анатолий Локоть.

Одним из пунктов повестки конференции были предстоящие выборы губернатора региона. Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что готов участвовать в выборах главы области, если его поддержит «общественность не только города, но и области».

Напомним, в апреле мэр-коммунист Анатолий Локоть запретил отметить день рождения Ленина пикетом на одноимённой площади в Новосибирске.

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