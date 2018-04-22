Москву накрыл ураган: есть погибшие

Двадцать человек пострадали в Москве из-за ураганного ветра. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Три человека, в том числе трехмесячный ребенок, доставлены в субботу, 21 апреля 2018 года в московские больницы после падения дерева на улице Сумской. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Леонид Печатников. По сообщению телеканала Россия 24, погибли два человека.

Парк Горького в Москве 21 апреля закрыли для посещения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается на сайте парка. Ранее по аналогичной причине для посещений была закрыта ВДНХ.

Специалисты МЧС прогнозируют в ближайшее время вторую волну урагана.