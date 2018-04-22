Новосибирская «Сибирь» проиграла на своём поле

Футбольная «Сибирь» всухую проиграла домашний матч — гости из Тюмени увезли домой три очка.

21 апреля новосибирская «Сибирь» в манеже «Заря» встречалась с командой «Тюмень», которая борется сейчас за выживание в футбольной национальной лиге. Как сообщается на официальном сайте клуба, гости смогли одержать победу со счётом 0:2.



На послематчевой пресс-конференции тренер сибиряков Евгений Обгольц заявил, что команда, к сожалению, провалила стартовый отрезок.



«Мы знали, насколько будет мотивирована „Тюмень“, предупреждали об этом ребят. Провалили стартовый отрезок: до забитого мяча мы практически не играли в футбол — футболом это нельзя назвать. Во втором тайме удалось добавить в игровом плане и в характере. Что-то дошло до игроков, но было уже поздно», — заявил тренер.



«Сибирь» находится сейчас на шестом месте турнирной таблицы — после 34 матчей у неё 52 очка.



Следующую игру новосибирцы проводят в гостях. 28 апреля в Курске «Сибирь» встретится с местным «Авангардом».

Напомним, в апреле началась подготовка к трансляциям матчей предстоящего чемпионата мира на Михайловской набережной.

