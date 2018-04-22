Пенсионерка задавила пенсионерку под Новосибирском

Пожилая женщина на иномарке лишила жизни дачницу — трагедия произошла во время неудачного манёвра.

Печальным происшествием омрачилось открытие дачного сезона в одном из садоводческих товариществ возле посёлка Гусиный Брод под Новосибирском. 70-летняя пенсионерка за рулём Nissan Wingroad двигалась задним ходом и наехала на 77-летнюю дачницу, которая от полученных травм скончалась на месте.



Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции установили, что трагедия случилась при попытке вытащить забуксовавший в грязи Nissan. Также выяснилось, что сидевшая за рулём бабушка не имела водительского удостоверения, сообщили в пресс-службе областной полиции.



Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия идёт доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства наезда.



Напомним, в апреле после столкновения «КамАЗа» и «Вольво» в Новосибирской области погибли водитель иномарки и проезжавший мимо велосипедист.

