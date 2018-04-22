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Психиатрических больных Новосибирска оснастят самоспасателями

 22 апреля, 10:32
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Психиатрических больных Новосибирска оснастят самоспасателями
фото с сайта pixabay.com.

Клиническая психиатрическая больница № 3 Новосибирска приобрела самоспасатели. Сведения об электронном аукционе опубликованы на портале госзакупок.

Как сказано в документах, самоспасатель это средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения в течение заявленного времени защитного действия при эвакуации из производственных, административных и жилых зданий, помещений во время пожара.

Время защитного действия оборудования— не менее 30 мин. Самоспасатель должен сохранять работоспособность после воздействия температуры открытого пламени 800 градусов в течение пяти секунд. Защитное устройство должно быть универсального размера и подходить для детей и взрослых старше 12 лет.

Победителем электронного аукциона стала компания «Гражданская защита-С». Общая цена за 517 самоспасателей составит чуть более 667,5 тыс. рублей.

Возможно, обновление противопожарного оборудования в больнице связано с повышенным вниманием к пожарной безопасности, которое уделяется местам массового нахождения людей после трагедии в «Зимней вишне». Как ранее сообщал Сиб.фм, эксперты считают, что пожарные физически не могли добраться до детей, заблокированных и сгоревших в кинотеатре кемеровского торгового центра.

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