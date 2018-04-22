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Владимир Путин поручил НСО переходить к конкретным действиям в развитии науки

 22 апреля, 15:17
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Владимир Путин поручил НСО переходить к конкретным действиям в развитии науки
фото с сайта kremlin.ru

Научное сообщество совместно с правительством региона к концу сентября разработают конкретные проекты и стратегии развития Центра науки в Новосибирске.

До 30 сентября региональное правительство и РАН совместно с Правительством России обязаны будут подготовить и представить план развития Новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок.

«Нам предстоит большая работа: за достаточно короткий срок превратить концепцию, идею Новосибирского научного центра в конкретные проекты и снова презентовать его руководству страны», — заявил глава Новосибирской области Андрей Травников.

Отвечать за исполнение поручений президента, опубликованных 18 апреля на его официальном сайте, будут председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, врио главы Новосибирской области Андрей Травников и президент РАН Александр Сергеев.

По замыслу региональных учёных и властей, Новосибирский научный центр должен стать результатом отработки пилотной типовой модели эффективного развития территорий с высокой концентрацией научно-инновационного потенциала. Центр должен будет объединить в себе научный, производственный, инновационный, социальный и образовательный ресурсы Академгородка, Краснообска, Кольцово и Бердска.

Во время заседания Совета по науке и инновациям с участием Владимира Путина, прошедшем 8 февраля, самой перспективной стала инициатива строительства центра синхротронного излучения в новосибирском Академгородке. Президент одобрил этот проект и поручил изучить его строительство и составить смету.

Напомним, президент России Владимир Путин поддержал большую часть предложений сибирских учёных и заявил о своём намерении развивать науку в Сибири во время заседания совета по науке и инновациям в Академгородке 8 февраля.

 

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