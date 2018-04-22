Роскомнадзор занялся Google

Роскомнадзор заявил, что компания Google не выполняет требования по блокировке мессенджера Telegram на территории РФ, и внес ряд адресов компании в реестр запрещенной информации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве, Google не удовлетворила требования Роскомнадзора, и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России.

Как ранее сообщал Сиб.фм, россиянам предлагали провести акцию в поддержку Telegram, запустив бумажный самолетик из окна.