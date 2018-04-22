Сельские старосты стали информаторами МЧС в Кемерово

Как сообщают в МЧС России, старосты поселений добровольно наблюдают за гидрологией рек, сообщают об опасных заторах и подъеме уровня воды.

"Кемеровская область одной из первых в Российской Федерации законодательно утвердила развитие института сельских старост на своей территории. Муниципальные органы власти отмечают только позитивные результаты этой организационной инициативы. Старосты, проживая непосредственно в населённом пункте, на добровольных началах информируют дежурно-диспетчерские службы об оперативной обстановке в селах и их окрестностях. Это позволяет своевременно выявить предпосылки опасной ситуации и предотвратить её негативное развитие«,- заявляют в ведомстве и рассказывают о конкретных случаях.

«Благодаря сплочённым действиям неравнодушных жителей одного из населенных пунктов Таштаголького района, удалось предотвратить затор на реке Мрас-Су. Старостой Валерием Топаковым были сформированы три бригады и организовано круглосуточное дежурство. По его словам, зная свою территорию, опасность можно предвидеть заранее.

Затор на реке был вовремя замечен, о чем было сразу сообщено в единую дежурно-диспетчерскую службу района и администрацию муниципалитета. Службы отреагировали незамедлительно, и в кратчайшие сроки на опасном месте реки были организованы взрывные работы. Угрозу подтопления удалось снять, в результате чего частным подворьям и 700 жителям опасность больше не угрожает» — сказали в министерстве.

Сельчане продолжают наблюдать за обстановкой, говорят в МЧС. В их распоряжении 6 лодок и 9 единиц автотранспорта — грузовики, внедорожники, две пожарные автоцистерны местной добровольной пожарной команды и трактор. В случае осложнения гидрологической обстановки с таким автопарком вполне можно начать защитные работы до прибытия специальных служб.Похожая ситуация сложилась и на реке Томь вблизи г Мысков. Обнаружив затор, местные жители вместе со старостой Василием Кадышевым также передали информацию в единую дежурно-диспетчерскую службу города.

Добавим, что за последние три года в МЧС прошло масштабное сокращение кадров. По данным ПТ «Диалог», по состоянию на декабрь 2017 года в целом по России сокращено 30% личного состава МЧС, а в боевых расчетах — до 50%.

К началу 2017 года численность сотрудников ведомства оказалась почти на 60 тыс. меньше от штатной, определенной правительством России, в 289 тыс. человек.

Напомним, в апреле в Кемерово был арестован начальник караула пожарных, тушивших «Зимнюю вишню», Сергея Генина обвиняют в халатности, но эксперты заявляют о невиновности сотрудника МЧС.