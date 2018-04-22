Силовики предотвратили теракт и ликвидировали боевиков на юге России

ФСБ пресекла теракты в Ставрополе, которые готовил сторонник запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Об этом ТАСС 21 апреля 2018 года сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, объектами террористических актов должны были стать здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности. 21 апреля в ходе задержания сторонник ИГ оказал вооруженное сопротивление и получил ранения, несовместимые с жизнью.

Еще одна спецоперация прошла в Дагестане. Четверо боевиков, по предварительным данным, уничтожены в двух спецоперациях в Дербенте. По словам источника ТАСС в силовых органах, трое были ликвидированы в машине и один в блокированном доме.

Напомним, что в Новосибирске судят Николая Дарьина, который пытался сорвать выборы президента России 18 марта; мужчина на своём избирательном участке заявил о предстоящем взрыве бомбы.