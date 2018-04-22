Топ-менеджер Омского НПЗ обвиняется в мошенничестве на 1,2 млрд рублей

Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владельца ЗАО «Евразийская Энергетическая Компания» (далее ЗАО «ЕАК»), генерального директора этого общества и главного инженера — главного энергетика ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ» (ОАО «ОНПЗ»). Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, с января 2008 года по декабрь 2011 года указанные граждане уговорили руководителя ОАО «ОНПЗ» заключить с ЗАО «ЕАК» экономически невыгодный договор об оказании посреднических услуг по передаче электроэнергии для завода от филиала «Омскэнерго» ОАО «МРСК Сибирь». В результате исполнения данного договора злоумышленники осуществляли расчеты с ОАО «ОНПЗ» по завышенным ставкам дифференциации, одновременно производя оплату в адрес филиала «Омскэнерго» ОАО «МРСК Сибирь» за те же услуги только по более низкой ставке дифференциации.

В результате Омскому НПЗ причинен ущерб на общую сумму, превышающую 1,2 млрд. рублей.

Уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщают в Генпрокуратуре.