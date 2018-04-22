В Алтайских ЗАГСах супругам предоставят комнаты для примирения

В специальных помещениях с супругами в предразводной ситуации будут работать медиаторы, сообщают в правительстве региона.

Во Дворце бракосочетания Барнаула состоялось посвящение в медиаторы специалистов органов ЗАГС Алтайского края и психологов Краевого кризисного центра для мужчин и Краевого кризисного центра для женщин, прошедших обучение методике семейной медиации. Специалисты будут работать с семьями в предразводной ситуации.

«Ежегодно на территории края регистрируется более 10 тысяч актов о расторжении брака. Основной причиной разрушения семей являются накапливающиеся и нерешенные конфликты между супругами», — говорится в сообщении краевого Минюста.

По словам заместителя министра юстиции Алтайского края, начальника управления ЗАГС Оксаны Грохотовой, главная цель семейной медиации — создание условий для диалога между супругами, осознания необходимости поиска решения накопившихся проблем и сохранения семьи. «Медиаторы впервые начнут работать в алтайских загсах и будут прилагать все усилия к сохранению наших семейных пар, созданию комфортной обстановки для воспитания детей», — отметила Оксана Грохотова.

В крае готовятся к запуску проекта «Алтай — территория примирения». На первоначальном этапе его реализации во всех загсах Барнаула и Бийска откроют комнаты примирения, где профессиональные медиаторы будут работать с супругами в предразводной ситуации.

Проект разрабатывает Минюст Алтайского края во взаимодействии с региональным Минтрудсоцзащиты и некоммерческим партнерством «Сибирский центр медиации и прав» в целях распространения в регионе практики семейной медиации и сокращения числа разводов.

Как ранее сообщал Сиб.фм, россияне смогут подавать заявление в ЗАГС за год до даты регистрации брака. Такой законопроект подготовило Минкомсвязи. Сейчас максимальный срок, за который можно подать заявление, составляет полгода до даты свадьбы.



