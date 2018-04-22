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В Новосибирске предприниматель крупно сэкономил на налогах

 22 апреля, 12:13
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В Новосибирске предприниматель крупно сэкономил на налогах
фото pixabay.com

Новосибирского бизнесмена обвинили в неуплате налогов — от показаний он отказался.

В Калининский районный суд передано дело по обвинению 57-летнего владельца компании «Элестр» — мужчину подозревают в неуплате налогов в особо крупном размере. Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе региональной прокуратуры, преступлением занимался второй отдел по расследованию особо важных дел следственного комитета.

Следствие предполагает, что хитроумный предприниматель в своё время зарегистрировал фирму-«прокладку». По документам компания «СМК» выступала в роли субподрядчика и выполняла электромонтажные работы, но на самом деле всем занимались сотрудники «Элестра» и рабочие из ближнего зарубежья.

В итоге бизнесмену удалось «сэкономить» на налогах на добавленную стоимость довольно приличную сумму — около 19 миллионов рублей.

В ходе следствия мужчина не признал свою вину и отказался давать какие-либо показания. Если суд признает его вину, предпринимателя могут лишить свободы на срок до шести лет.

Напомним, в апреле в Кемеровской области был задержан мужчина, который взял в Новосибирске напрокат дорогую иномарку и в итоге продал её в Барнауле.

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