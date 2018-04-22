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В подъезде пятиэтажки в Бердске ночью загорелось окно

 22 апреля, 15:32
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В подъезде пятиэтажки в Бердске ночью загорелось окно
фото пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области

Во время ночного пожара в Бердске из многоэтажного дома эвакуированы люди — пострадавших нет.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областного управления МЧС, сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме поступило в 2:37 в ночь на 22 апреля. К месту происшествия немедленно выехали три пожарных расчёта.

На месте ЧП выяснилось, что в подъезде между первым и вторым этажом горит пластиковое окно. Из-за этого на лестничных клетках, особенно на верхних этажах, скопился дым.

Было принято решение об эвакуации жителей дома — всего из подъезда было выведено 16 человек. Троих детей пришлось эвакуировать в специальных противодымных масках.

Пожар был быстро ликвидирован, после чего спасатели провели дымоудаление. По мнению пожарных, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём, виновник устанавливается.

Напомним, в апреле следователи установили личности всех погибших во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» — их оказалось меньше, чем сообщалось ранее.

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