2 балла
+10 °C
Курс ЦБ:
61,32
75,65

В России пройдёт акция в поддержку Telegram

 22 апреля, 18:00
подходящие темы
В России пройдёт акция в поддержку Telegram

Администраторы Telegram призвали поддержать популярный мессенджер — недовольные попытками его закрыть люди устроят необычный флэшмоб.

Сегодня, 22 апреля, пользователи Telegram получили от его администрации сообщение:

«7-й день российские власти блокируют Telegram. Если Вы поддерживаете свободный интернет, запустите из окна бумажный самолёт сегодня ровно в 7 вечера», — говорится в послании.

Несколько дней назад, 16 апреля, в Москве уже прошла подобная акция — её участники запускали бумажные самолёты в сторону здания ФСБ. Как известно, самолёт — это логотип Telegram.

Напомним, в апреле глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о возможности блокировки в стране Facebook — это произошло на фоне скандала с Telegram.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 18 марта, 15:50 • репортаж

Галочки и пирожки

Как врио губернатора Новосибирской области отдавал свой голос за кандидата в президенты России.
 12.10.2017, 12:03 • интервью

Будет очень сложно

Эксклюзивное интервью Виктора Толоконского после отставки с поста губернатора Красноярского края. О том, как уходил с должности и как не может преодолеть внутреннюю потребность быть востребованным.
 6.10.2017, 20:02 • тест

Тест: Городецкий или нет?

Пройдите тест Сиб.фм и проверьте, насколько хорошо вы помните решения губернатора Новосибирской области Городецкого.
самое популярное
 18 апреля, 12:07 • новость

Расхитители могильных печенек разгневали жителей Новосибирска

В интернете многие новосибирцы начали жаловаться на людей, которые ходят с пакетами по кладбищу и собирают продукты.
 18 апреля, 07:15 • новость

Не проверивший сгоревший в Кемерово ТЦ инспектор действовал законно

Главный государственный инспектор по пожарному надзору России оправдал действия не проверившего сгоревший в Кемерово ТЦ инспектора.
 11 апреля, 17:31 • новость

В соцсетях обвинили правительство НСО в публикациях компромата на Локтя

В интернете разгорелся скандал: в группе, критикующей мэра Новосибирска Анатолия Локтя, опубликовали запись из здания правительства региона.
 15 апреля, 09:02 • новость

Травников показал Дворковичу будущий мост

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников представил участникам правительственной комиссии проект строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромской областного центра.
 18 апреля, 06:30 • новость

В Новосибирске разрабатывают новый самолёт

Пассажирский самолёт проектируют в СибНИА — мировых аналогов у него не будет.
 18 апреля, 14:47 • новость

Травников попросил Зюганова не пускать Локтя на выборы

По информации источника, попытки убедить руководство КПРФ пойти на встречу и не выдвигать на губернаторские выборы Анатолия Локтя происходили уже несколько раз — но всё безрезультатно.