В России пройдёт акция в поддержку Telegram

Администраторы Telegram призвали поддержать популярный мессенджер — недовольные попытками его закрыть люди устроят необычный флэшмоб.

Сегодня, 22 апреля, пользователи Telegram получили от его администрации сообщение:



«7-й день российские власти блокируют Telegram. Если Вы поддерживаете свободный интернет, запустите из окна бумажный самолёт сегодня ровно в 7 вечера», — говорится в послании.



Несколько дней назад, 16 апреля, в Москве уже прошла подобная акция — её участники запускали бумажные самолёты в сторону здания ФСБ. Как известно, самолёт — это логотип Telegram.



Напомним, в апреле глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о возможности блокировки в стране Facebook — это произошло на фоне скандала с Telegram.

